В целом уходящая неделя выдалась весьма плодотворной для британской валюты - eToro

"В пятницу фунт отступает от двухмесячных максимумов в районе психологической отметки 1.30. В целом же уходящая неделя, несмотря на изобилие локальных рисков и отсутствие откровенно оптимистичных настроений в рядах инвесторов, выдалась весьма плодотворной для британской валюты. Стерлинг неплохо держится благодаря ожиданиям продления переходного периода. Кроме того, игроки отыгрывают снижение угрозы реализации сценария "жесткого" Брекзита, что ограничивает попытки снижения пары и привлекает покупателей. Сегодняшняя просадка котировок связана прежде всего с очередным негативным сигналом от экономики. Розничные продажи, от которых и без того не ждали ничего хорошего, оказались даже хуже прогнозов. Показатель в месячном выражении сократился на 0,9% против ожиданий на уровне -0,8%. Продажи без учета топлива тоже разочаровали, снизившись на 1,3%, тогда как аналитики рассчитывали на боле скромное сокращение на 0,6%. Однако в отсутствие негатива со стороны "бракоразводного процесса" давление на фунт будет ограниченным, поскольку потенциал доллара по-прежнему сдерживает политический кризис в Вашингтоне, а теперь еще и улучшение атмосферы между США и Китаем", - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СН Михаил Мащенко.