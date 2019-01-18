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Главная / Аналитикам / Аналитика / В целом уходящая неделя выдалась весьма плодотворной для британской валюты - eToro
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18 января 2019 года 17:30
В целом уходящая неделя выдалась весьма плодотворной для британской валюты - eToro
"В пятницу фунт отступает от двухмесячных максимумов в районе психологической отметки 1.30. В целом же уходящая неделя, несмотря на изобилие локальных рисков и отсутствие откровенно оптимистичных настроений в рядах инвесторов, выдалась весьма плодотворной для британской валюты. Стерлинг неплохо держится благодаря ожиданиям продления переходного периода. Кроме того, игроки отыгрывают снижение угрозы реализации сценария "жесткого" Брекзита, что ограничивает попытки снижения пары и привлекает покупателей. Сегодняшняя просадка котировок связана прежде всего с очередным негативным сигналом от экономики. Розничные продажи, от которых и без того не ждали ничего хорошего, оказались даже хуже прогнозов. Показатель в месячном выражении сократился на 0,9% против ожиданий на уровне -0,8%. Продажи без учета топлива тоже разочаровали, снизившись на 1,3%, тогда как аналитики рассчитывали на боле скромное сокращение на 0,6%. Однако в отсутствие негатива со стороны "бракоразводного процесса" давление на фунт будет ограниченным, поскольку потенциал доллара по-прежнему сдерживает политический кризис в Вашингтоне, а теперь еще и улучшение атмосферы между США и Китаем", - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СН Михаил Мащенко.
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18 января 2019 года 14:53
"Криптовалюты остаются зажаты в жестком диапазоне, продолжая испытывать на себе кризис идеи, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Биткоин вновь движется в сторону $3700, однако текущая ситуация оживляет воспоминания летнего затишья, которое впоследствии обернулось новой волной... читать дальше
.18 января 2019 года 14:18
Согласно опубликованным в среду данным, цены на новое жилье в Китае в декабре продолжили рост, но самыми медленными темпами за восемь месяцев, указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Месячный прирост составил 0,77%, годовой - 10,6%. Положительную... читать дальше
.18 января 2019 года 13:23
"Еженедельный отчет о запасах нефти Управления энергетической информации США был опубликован вчера. Благодаря этому была получена некоторая прибыль в связи с поставками нефти, а особенно горюче-смазочных материалов, которые опережали спрос третью неделю подряд. Хотя эти еженедельные данные... читать дальше
.18 января 2019 года 11:59
"Цены на нефть сохраняют позитивную динамику после публикации отчета ОПЕК, отразившего снижение добычи сырья картелем в декабре 2017 г. Страны-производители нефти в прошедшем месяце снизили общий уровень добычи на 0,75 mbd, что стало самым значительным сокращением за последние почти два года.... читать дальше
.18 января 2019 года 10:42
В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent растут на фоне восстановления основных мировых фондовых индексов и статистики, которая указала на уменьшение добычи нефти в странах ОПЕК. Ранее отчет ОПЕК указал на снижение производства нефти в странах картеля в декабре на 751 тыс. барр./сут., в том числе в Саудовской Аравии на... читать дальше
.18 января 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы ликвидировали снижение и завершили торги в четверг в "зеленой зоне". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают подъемом третью неделю подряд. читать дальше
.17 января 2019 года 18:16
Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе и "медвежью" - в краткосрочной - Julius Baer
"По нашим оценкам, только план "мягкого" Brexit с сохранением членства в таможенном союзе ЕС сможет получить поддержку в Палате представителей британского парламента, - считает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - В парламенте может быть сформирована межпартийная коалиция, которая будет... читать дальше
.17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
.17 января 2019 года 13:55
"С начала года цены на золото продолжают расти, но в более сдержанном и неровном режиме. Ралли замедлилось на фоне ослабления давления на мировых фондовых рынках, а также под влиянием близости к психологической отметке $1300 за унцию. Несмотря на признаки угасания бычьего импульса, драгметалл... читать дальше
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