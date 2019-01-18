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18 января 2019 года 16:28
Курс рубля может удержать завоеванные позиции на будущей неделе - БКС
"Рынки завершают неделю на позитивной ноте - риск-аппетиты инвесторов остаются на подъеме, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Набор факторов, способствующих покупке риска, за неделю не претерпел кардинальных изменений - участники рынка ожидают подтверждения гибкости в позиции ФРС на ближайших заседаниях. В отношении торговых переговоров США и Китая возникают всплески "новостного позитива", например, в виде планов Белого дома снять пошлины на китайские товары для ускорения процесса достижения компромисса (заметим, что на сегодняшний день данные планы не находят подтверждения в заявлениях американского истеблишмента). Позитивный импульс, который, на наш взгляд, в определенной мере уже заложен в текущие цены активов, исходит и от запланированных стимулирующих мер китайского правительства". Российским активам впервые за долгое время удается практически беспрепятственно присоединиться к повышательным движениям рынков - основной риск санкций на РФ не получает своей активизации в условиях продолжения shutdown'а американского правительства. Антон Покатович заметил также, что в настроениях инвесторов в отношении российских активов в январе в целом наблюдается повышенная инертность к факторам риска. Так, например, инвесторами почти игнорируется затягивание процесса снятия санкций с Русала. Помимо ослабления внешних факторов риска, которое, на взгляд эксперта, может носить временный характер, укрепление рубля формируется и под действием явных факторов поддержки. Нефтяной рынок продолжает укреплять свои позиции выше уровней 60$ и к концу недели не оставляет попыток роста к отметке 62$. Поводом для восходящей динамики нефтяных цен стали данные ежемесячного отчета ОПЕК, из которых на рынок поступает информация о том, что уже в декабре страны картеля приступили к активному сокращению нефтедобычи в рамках исполнения заключенной сделки. "Львиная доля сокращения реализуется усилиями Саудовской Аравии, в которой добыча за декабрь снизилась сразу на 468 тыс. барр/сутки до уровня 10,55 млн барр/сутки. Суммарное сокращение добычи картеля составило 751 тыс. барр/сутки до уровня 31,57 млн барр/сутки. Это позволяет говорить о том, что ближневосточные экспортеры вплотную приблизились к выполнению своей квоты сокращения в рамках ОПЕК+. С учетом этих данных, мы полагаем, что РФ также сохранит приверженность сделке и продолжит плавное сокращение добычи. Помимо позитивной динамики нефтяного рынка рубль весьма спокойно отреагировал на возвращение ЦБ к покупкам валюты на рынке в рамках исполнения бюджетного правила. Полагаем, что страхи инвесторов в отношении реализации данного процесса в существенной мере нивелированы тем фактом, что регулятор возвращается на рынок с весьма осторожными объемами покупок - чуть больше 15 млрд руб. в день. Мы полагаем, что на будущей неделе рубль может сохранить укрепленные позиции. К вышеизложенным факторам поддержки прибавится и налоговый период. Ожидаем курс рубля в диапазоне 65,7-67,6", - прогнозирует главный аналитик "БКС Премьер".
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18 января 2019 года 17:30
"В пятницу фунт отступает от двухмесячных максимумов в районе психологической отметки 1.30. В целом же уходящая неделя, несмотря на изобилие локальных рисков и отсутствие откровенно оптимистичных настроений в рядах инвесторов, выдалась весьма плодотворной для британской валюты. Стерлинг неплохо... читать дальше
.18 января 2019 года 14:53
"Криптовалюты остаются зажаты в жестком диапазоне, продолжая испытывать на себе кризис идеи, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Биткоин вновь движется в сторону $3700, однако текущая ситуация оживляет воспоминания летнего затишья, которое впоследствии обернулось новой волной... читать дальше
.18 января 2019 года 14:18
Согласно опубликованным в среду данным, цены на новое жилье в Китае в декабре продолжили рост, но самыми медленными темпами за восемь месяцев, указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Месячный прирост составил 0,77%, годовой - 10,6%. Положительную... читать дальше
.18 января 2019 года 13:23
"Еженедельный отчет о запасах нефти Управления энергетической информации США был опубликован вчера. Благодаря этому была получена некоторая прибыль в связи с поставками нефти, а особенно горюче-смазочных материалов, которые опережали спрос третью неделю подряд. Хотя эти еженедельные данные... читать дальше
.18 января 2019 года 11:59
"Цены на нефть сохраняют позитивную динамику после публикации отчета ОПЕК, отразившего снижение добычи сырья картелем в декабре 2017 г. Страны-производители нефти в прошедшем месяце снизили общий уровень добычи на 0,75 mbd, что стало самым значительным сокращением за последние почти два года.... читать дальше
.18 января 2019 года 10:42
В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent растут на фоне восстановления основных мировых фондовых индексов и статистики, которая указала на уменьшение добычи нефти в странах ОПЕК. Ранее отчет ОПЕК указал на снижение производства нефти в странах картеля в декабре на 751 тыс. барр./сут., в том числе в Саудовской Аравии на... читать дальше
.18 января 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы ликвидировали снижение и завершили торги в четверг в "зеленой зоне". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают подъемом третью неделю подряд. читать дальше
.17 января 2019 года 18:16
Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе и "медвежью" - в краткосрочной - Julius Baer
"По нашим оценкам, только план "мягкого" Brexit с сохранением членства в таможенном союзе ЕС сможет получить поддержку в Палате представителей британского парламента, - считает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - В парламенте может быть сформирована межпартийная коалиция, которая будет... читать дальше
.17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
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