Рубль в конце недели столкнулся с желанием спекулянтов зафиксировать прибыль - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день с укрепления, но в конце недели сталкивается с желанием спекулянтов зафиксировать прибыль. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4105 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,87%, недельная до 7,91%, а месячная остаётся на уровне 8,23%. На текущей неделе рубль заметно укрепил свои позиции благодаря высокому спросу на ОФЗ и приближающемуся налоговому периоду. Кроме того, нефть смогла закрепиться выше $60, а макроэкономические данные указывают на сохранение таких важных параметров, как положительный платёжный и торговый балансы и даже профицит бюджета. Кроме того, история с активами О. Дерепаски показывает, что у санкционного потока бывают и обратные движения. Поэтому риски ослабления рубля в январе становятся не столь значительными. К 15:15 (мск) USD/RUB - 66,377 (+0,01%), EUR/RUB - 75,687 (+0,13%)", - уверен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.