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Главная / Аналитикам / Аналитика / До исторического максимума индексу "Московской биржи" осталось менее 2% - ИК "ФИНАМ"
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18 января 2019 года 13:50
До исторического максимума индексу "Московской биржи" осталось менее 2% - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок находится на позитиве. Рублёвый индекс "Московской биржи" в первой половине дня торгуется в "плюсе" на 0,6%, вблизи отметки 2460 пунктов, при этом валютный РТС растёт почти 1%, добравшись до 1170 пунктов. Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. Важных новостей на сегодня нет. Частичная фиксация прибыли может начаться ближе к закрытию. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично. Уже не первую неделю мы наблюдаем новый торговый диапазон с границами 2300-2450 пунктов, и шансы на выход из него наверх пока сохраняются. До исторического максимума индексу "Московской биржи" осталось менее 2%", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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18 января 2019 года 17:30
"В пятницу фунт отступает от двухмесячных максимумов в районе психологической отметки 1.30. В целом же уходящая неделя, несмотря на изобилие локальных рисков и отсутствие откровенно оптимистичных настроений в рядах инвесторов, выдалась весьма плодотворной для британской валюты. Стерлинг неплохо... читать дальше
.18 января 2019 года 14:53
"Криптовалюты остаются зажаты в жестком диапазоне, продолжая испытывать на себе кризис идеи, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Биткоин вновь движется в сторону $3700, однако текущая ситуация оживляет воспоминания летнего затишья, которое впоследствии обернулось новой волной... читать дальше
.18 января 2019 года 14:18
Согласно опубликованным в среду данным, цены на новое жилье в Китае в декабре продолжили рост, но самыми медленными темпами за восемь месяцев, указывает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. Месячный прирост составил 0,77%, годовой - 10,6%. Положительную... читать дальше
.18 января 2019 года 13:23
"Еженедельный отчет о запасах нефти Управления энергетической информации США был опубликован вчера. Благодаря этому была получена некоторая прибыль в связи с поставками нефти, а особенно горюче-смазочных материалов, которые опережали спрос третью неделю подряд. Хотя эти еженедельные данные... читать дальше
.18 января 2019 года 11:59
"Цены на нефть сохраняют позитивную динамику после публикации отчета ОПЕК, отразившего снижение добычи сырья картелем в декабре 2017 г. Страны-производители нефти в прошедшем месяце снизили общий уровень добычи на 0,75 mbd, что стало самым значительным сокращением за последние почти два года.... читать дальше
.18 января 2019 года 10:42
В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent растут на фоне восстановления основных мировых фондовых индексов и статистики, которая указала на уменьшение добычи нефти в странах ОПЕК. Ранее отчет ОПЕК указал на снижение производства нефти в странах картеля в декабре на 751 тыс. барр./сут., в том числе в Саудовской Аравии на... читать дальше
.18 января 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы ликвидировали снижение и завершили торги в четверг в "зеленой зоне". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают подъемом третью неделю подряд. читать дальше
.17 января 2019 года 18:16
Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе и "медвежью" - в краткосрочной - Julius Baer
"По нашим оценкам, только план "мягкого" Brexit с сохранением членства в таможенном союзе ЕС сможет получить поддержку в Палате представителей британского парламента, - считает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - В парламенте может быть сформирована межпартийная коалиция, которая будет... читать дальше
.17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
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