WTI и Brent вошли в диапазон консолидации, наблюдавшийся в ноябре и декабре 2018 г. - Saxo Bank

"Еженедельный отчет о запасах нефти Управления энергетической информации США был опубликован вчера. Благодаря этому была получена некоторая прибыль в связи с поставками нефти, а особенно горюче-смазочных материалов, которые опережали спрос третью неделю подряд. Хотя эти еженедельные данные показывают лишь часть мирового сценария в энергетике, благодаря частоте их выхода и достоверности такой информации они привлекают большое внимание, служат источником вдохновения для трейдеров и помогают создавать торговые стратегии на основе алгоритмов. Основные выводы: добыча нефти достигла нового рекордного уровня в 11,9 млн баррелей в сутки; запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 5 млн баррелей до 1,26 млрд баррелей, что примерно на 63 млн баррелей выше среднего сезонного значения; запасы бензина бьют сезонные рекорды, что в итоге наносит удар по крэк-спрэдам; чистый импорт упал на 1,2 млн баррелей в сутки в связи с ежедневным экспортом на уровне около 3 млн баррелей. Хотя члены ОПЕК+ делают все возможное, чтобы ограничить предложение, спрос остается ключевой областью неопределенности. Следовательно, центром внимания и фактором изменения цен на данном этапе остается макроэкономическая ситуация, которую можно оценивать с помощью динамики акций и доходности корпоративных облигаций. По нашим расчетам, скользящая корреляция между нефтью WTI и фьючерсом на S&P 500 за тридцатидневный период в данный момент находится на максимуме с 2011 года. На этом основании мы наблюдаем за динамикой рынка акций больше, чем за чем-либо другим на данном этапе. ОПЕК опубликовал свой Ежемесячный отчет по рынку нефти. Новая версия отчета находится в открытом доступе. За последние три месяца рост предложения от стран, не входящих в ОПЕК, ожидаемый в 2019 году, держался относительно стабильно на уровне 2,18 млн баррелей в сутки, тогда как рост мирового спроса на нефть снизился на 100 тыс. баррелей в сутки до 1,29 млн баррелей в сутки – это чуть меньше, чем цифры EIA, которое в своем краткосрочном обзоре энергетических рынков, опубликованном во вторник, заявило о росте спроса на нефть на 1,54 млн баррелей в сутки в этом году. Международное энергетическое агентство выпустит обзор рынка нефти в пятницу. Что касается динамики цен, за прошлую неделю не произошло ничего примечательного. WTI и Brent вошли в диапазон консолидации, наблюдавшийся в ноябре и декабре", - комментирует ситуацию глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Хансен Оле.