Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,95-67,95 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль спокойно воспринял возобновление регулярных покупок ЦБ в рамках бюджетного правила благодаря фактору налогового периода и сохранению аппетита инвесторов к риску. Дополнительную поддержку российской валюте оказал рост нефтяных цен. Баррель сорта Brent подорожал до уровня выше 61 долл./барр. после публикации доклада ОПЕК о сокращении экспорта сырья, который снял опасения участников рынка относительно переизбытка предложения. Кроме того, позитивно на котировках отразилась информация о сокращении недельных запасов нефти в США. Доллар предпринимает попытки укрепить позиции с опорой на сильную макроэкономическую статистику. Однако приостановка работы правительства США сдерживает перспективы роста американской валюты. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 65,95-67,95 руб./доллар", - считает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.