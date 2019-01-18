JPMorgan поднял рейтинг акций Luxoft до "держать" и оценку в 1,4 раза

JPMorgan повысил прогнозную стоимость акций Luxoft с $43 до $59 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Luxoft, основанный на оценках аналитиков 5 инвестиционных банков, составляет $57,8 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $57,4 за штуку.