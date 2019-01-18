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18 января 2019 года 11:22
Приток капитала в акции и облигации РФ со стороны фондов за неделю подрос до $230 млн - БКС
(добавлен текст после 1-го абзаца) Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 10 по 16 января 2019 года составил $230 млн против $220 млн неделей ранее, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова со ссылкой на данные EPFR Global. Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период уменьшился до $100 млн по сравнению со $140 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали небольшие чистые притоки, неделей ранее эта категория фондов получила порядка $10 млн. По итогам периода, завершившегося 16 января, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришло $130 млн против $80 млн на предыдущей неделе. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдались незначительные недельные притоки капитала. "Инвесторы наращивают свои ставки на восстановление и опережающую динамику развивающихся рынков (EM на фоне смягчения тона ФРС и надежд на прогресс в торговых переговорах). Конкретно России уделяется не так много внимания, однако позитивное отношение инвесторов ко всем EM в целом оказывает поддержку российским бумагам. По итогам недели все фонды акций EM показали приток $3,3 млрд против $2,4 млрд на предыдущей неделе. Мы по-прежнему считаем, что небольшое ралли на развивающихся рынках в начале года имеет все шансы продолжиться по крайней мере до конца января, когда ФРС снова начнет генерировать новостной фон", - пишет В.Смольянинов. Как следует из отчета эксперта, оптимизм на долговых рынках EM также растет под влиянием все тех же факторов. Фонды облигаций GEM получили $2 млрд новых денег вдобавок к $1,7 млрд на предыдущей неделе. "Инвесторы не обходят стороной и региональные фонды облигаций, однако интереса к России пока не наблюдается", - отмечает стратег.
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18 января 2019 года 17:30
"В пятницу фунт отступает от двухмесячных максимумов в районе психологической отметки 1.30. В целом же уходящая неделя, несмотря на изобилие локальных рисков и отсутствие откровенно оптимистичных настроений в рядах инвесторов, выдалась весьма плодотворной для британской валюты. Стерлинг неплохо... читать дальше
.18 января 2019 года 14:53
"Криптовалюты остаются зажаты в жестком диапазоне, продолжая испытывать на себе кризис идеи, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Биткоин вновь движется в сторону $3700, однако текущая ситуация оживляет воспоминания летнего затишья, которое впоследствии обернулось новой волной... читать дальше
.18 января 2019 года 14:18
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.18 января 2019 года 13:23
"Еженедельный отчет о запасах нефти Управления энергетической информации США был опубликован вчера. Благодаря этому была получена некоторая прибыль в связи с поставками нефти, а особенно горюче-смазочных материалов, которые опережали спрос третью неделю подряд. Хотя эти еженедельные данные... читать дальше
.18 января 2019 года 11:59
"Цены на нефть сохраняют позитивную динамику после публикации отчета ОПЕК, отразившего снижение добычи сырья картелем в декабре 2017 г. Страны-производители нефти в прошедшем месяце снизили общий уровень добычи на 0,75 mbd, что стало самым значительным сокращением за последние почти два года.... читать дальше
.18 января 2019 года 10:42
В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent растут на фоне восстановления основных мировых фондовых индексов и статистики, которая указала на уменьшение добычи нефти в странах ОПЕК. Ранее отчет ОПЕК указал на снижение производства нефти в странах картеля в декабре на 751 тыс. барр./сут., в том числе в Саудовской Аравии на... читать дальше
.18 января 2019 года 09:50
Американские фондовые индексы ликвидировали снижение и завершили торги в четверг в "зеленой зоне". Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают подъемом третью неделю подряд. читать дальше
.17 января 2019 года 18:16
Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе и "медвежью" - в краткосрочной - Julius Baer
"По нашим оценкам, только план "мягкого" Brexit с сохранением членства в таможенном союзе ЕС сможет получить поддержку в Палате представителей британского парламента, - считает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - В парламенте может быть сформирована межпартийная коалиция, которая будет... читать дальше
.17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
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