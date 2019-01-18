В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 62 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Котировки Brent растут на фоне восстановления основных мировых фондовых индексов и статистики, которая указала на уменьшение добычи нефти в странах ОПЕК. Ранее отчет ОПЕК указал на снижение производства нефти в странах картеля в декабре на 751 тыс. барр./сут., в том числе в Саудовской Аравии на 468 тыс. барр./сут. и Иране на 159 тыс. барр./сут. Иран, для которого сделаны исключения в рамках сделки стран ОПЕК+, и где наблюдается последовательное снижение добычи нефти, становится одним из основных факторов для подъема цен. В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 62 долл./барр." - полагает специалист Промсвязьбанка Владимир Лящук.