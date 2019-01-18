Приток капитала в акции и облигации РФ со стороны фондов за неделю подрос до $230 млн - БКС

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за неделю с 10 по 16 января 2019 года составил $230 млн против $220 млн неделей ранее, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова со ссылкой на данные EPFR Global.