Ждем движение пары доллар-рубль ниже отметки 66 - Алор Брокер

"Ждем движение пары доллар-рубль ниже отметки 66. Однако не стоит забывать, что впереди у российской валюты диапазон 65-65,5 руб. за доллар, от которого в последние месяцы происходил разворот. Вряд ли рубль сейчас пробьет данный уровень с первого раза. Поэтому "шорты" по паре доллар-рубль в районе 65,5 лучше прикрывать", - предупреждает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.