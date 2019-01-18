Отечественный рынок акций начнёт торги в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки рассчитывают на прогресс переговоров США и КНР по торговым вопросам. Отечественный рынок акций начнёт торги в "плюсе", а у рубля появляется шанс двинуться в сторону отметки 66 за доллар", - уверен ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.