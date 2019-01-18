Рынок акций имеет хорошие шансы закрепиться выше сопротивления 2445 по индексу МосБиржи - Алор Брокер

"Внешний фон для российского рынка акций в первой половине дня складывается очень неплохой. После вчерашнего роста американских индексов на 0,5% фьючерсы на них прибавляют сегодня с утра четверть процента. Более чем на процент растет нефть.

Все это говорит о том, что наш рынок акций откроется с ростом около 0,2% и, судя по настрою, вполне может пойти вверх. Но, конечно, итоги для определятся динамикой фондовой Америки. Если внешние настроения будут позитивные, рынок акций вполне может избежать пусть и не большой, но все-таки традиционной пятничной коррекции. Пока на финансовом горизонте рисков не видно, Штаты находятся в восходящем тренде, поэтому "лонги" в принципе через выходные переносить относительно безопасно. Но эти рассуждения верны лишь в том случае, если сегодня индекс МосБиржи сможет уйти существенно выше сопротивления 2445 пунктов. Все желания зафиксировать прибыль рано или поздно наталкивались на покупки, и после консолидации в районе сопротивления у индекса достаточно сил, чтобы пробить сопротивление", - полагает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.