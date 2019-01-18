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Главная / Аналитикам / Аналитика / Для дальнейшего укрепления рубля желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках - Промсвязьбанк
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18 января 2019 года 09:30
Для дальнейшего укрепления рубля желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках - Промсвязьбанк
"Внешние условия для рубля на текущий момент скорее нейтральны. Основная группа валют развивающихся стран в последние дни не демонстрирует однонаправленной тенденции, на глобальном валютном рынке индекс доллара (DXY) консолидируется вблизи отметки в 96 пунктов, цены на нефть марки Brent локально подросли (приблизились к отметке в 62 долл/барр.), но при этом по-прежнему держатся в рамках диапазона последней недели. Драйверов для роста волатильности в рубле пока не хватает. Из внутренних историй выделим вчерашнюю публикацию статистики по платежному балансу от ЦБ РФ. Согласно данным регулятора, по итогам 2018 г. профицит текущего счета составил исторически максимальные значения на уровне в 114,9 млрд долл. По всей видимости, в декабре на фоне снижения нефтяных цен объем положительного сальдо в месячном выражении локально сократился (нехарактерно для декабря), но в то же время оставался на весьма приличном уровне (около 10-11 млрд долл.). В первом квартале текущий счет остается сезонно сильным, в связи с этим негативного влияния на курс рубля от возобновления покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила не ожидаем. На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 руб./долл. Фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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18 января 2019 года 10:42
В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent растут на фоне восстановления основных мировых фондовых индексов и статистики, которая указала на уменьшение добычи нефти в странах ОПЕК. Ранее отчет ОПЕК указал на снижение производства нефти в странах картеля в декабре на 751 тыс. барр./сут., в том числе в Саудовской Аравии на... читать дальше
.17 января 2019 года 18:16
Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе и "медвежью" - в краткосрочной - Julius Baer
"По нашим оценкам, только план "мягкого" Brexit с сохранением членства в таможенном союзе ЕС сможет получить поддержку в Палате представителей британского парламента, - считает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - В парламенте может быть сформирована межпартийная коалиция, которая будет... читать дальше
.17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
.17 января 2019 года 13:55
"С начала года цены на золото продолжают расти, но в более сдержанном и неровном режиме. Ралли замедлилось на фоне ослабления давления на мировых фондовых рынках, а также под влиянием близости к психологической отметке $1300 за унцию. Несмотря на признаки угасания бычьего импульса, драгметалл... читать дальше
.17 января 2019 года 13:29
Закономерная коррекция на явно перегретых развивающихся рынках способна довольно резко прервать серию побед рубля - FxPro
Всю неделю рубль решительно укреплял свои позиции. Хотя, по мнению главного аналитика FxPro Александра Купцикевича, это рвение было, скорее, похоже на стремление догнать уходящий поезд, ведь остальные валюты развивающихся и сырьевых стран еще с последних дней 2018 года переживают настоящее... читать дальше
.17 января 2019 года 11:35
"Нефтяные котировки начинают утро четверга умеренным снижением после вчерашнего роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $60.8/bbl, а цены на WTI снижаются до $51.9/bbl. Давление на рынок нефти продолжают оказывать опасения участников рынка относительно избыточного предложения нефти.... читать дальше
.17 января 2019 года 10:04
"Котировки Brent пытаются продолжить рост на фоне возвращения спроса на рисковые активы на мировых рынках капитала. Однако подъем цен сдерживает еженедельная отраслевая статистика Минэнерго США, которая выглядит негативной. Добыча в стране выросла на 200 тыс. барр./сут. - до 11,9 млн барр./сут.,... читать дальше
.17 января 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.16 января 2019 года 17:45
Как и ожидалось, Палата общин британского парламента во вторник вечером проголосовала против плана Brexit премьер-министра Терезы Мэй. Это стало историческим поражением действующего правительства: против предложения было подано 432 голоса, за - 202 голоса, отмечает экономист Julius Baer Дэвид... читать дальше
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