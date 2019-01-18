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18 января 2019 года 09:20
Ожидаем повышения по фондовым индексам - Инвестиционная палата
"Уверенный рост цен на энергоносители и позитив на ведущих мировых фондовых площадках не обойдут стороной российский фондовый рынок в пятницу. Ближайшими целями роста по индексу МосБиржи, на наш взгляд, станут уровни 2461 и 2473 пункта, по индексу РТС за счет возможного укрепления рубля мы ожидаем более умеренного повышения в район 1164 пунктов", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.
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18 января 2019 года 10:42
В краткосрочной перспективе котировки Brent продолжат рост и протестируют отметку 62 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Котировки Brent растут на фоне восстановления основных мировых фондовых индексов и статистики, которая указала на уменьшение добычи нефти в странах ОПЕК. Ранее отчет ОПЕК указал на снижение производства нефти в странах картеля в декабре на 751 тыс. барр./сут., в том числе в Саудовской Аравии на... читать дальше
.17 января 2019 года 18:16
Мы сохраняем "бычью" позицию по фунту стерлингов в долгосрочной перспективе и "медвежью" - в краткосрочной - Julius Baer
"По нашим оценкам, только план "мягкого" Brexit с сохранением членства в таможенном союзе ЕС сможет получить поддержку в Палате представителей британского парламента, - считает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - В парламенте может быть сформирована межпартийная коалиция, которая будет... читать дальше
.17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
.17 января 2019 года 13:55
"С начала года цены на золото продолжают расти, но в более сдержанном и неровном режиме. Ралли замедлилось на фоне ослабления давления на мировых фондовых рынках, а также под влиянием близости к психологической отметке $1300 за унцию. Несмотря на признаки угасания бычьего импульса, драгметалл... читать дальше
.17 января 2019 года 13:29
Закономерная коррекция на явно перегретых развивающихся рынках способна довольно резко прервать серию побед рубля - FxPro
Всю неделю рубль решительно укреплял свои позиции. Хотя, по мнению главного аналитика FxPro Александра Купцикевича, это рвение было, скорее, похоже на стремление догнать уходящий поезд, ведь остальные валюты развивающихся и сырьевых стран еще с последних дней 2018 года переживают настоящее... читать дальше
.17 января 2019 года 11:35
"Нефтяные котировки начинают утро четверга умеренным снижением после вчерашнего роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $60.8/bbl, а цены на WTI снижаются до $51.9/bbl. Давление на рынок нефти продолжают оказывать опасения участников рынка относительно избыточного предложения нефти.... читать дальше
.17 января 2019 года 10:04
"Котировки Brent пытаются продолжить рост на фоне возвращения спроса на рисковые активы на мировых рынках капитала. Однако подъем цен сдерживает еженедельная отраслевая статистика Минэнерго США, которая выглядит негативной. Добыча в стране выросла на 200 тыс. барр./сут. - до 11,9 млн барр./сут.,... читать дальше
.17 января 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.16 января 2019 года 17:45
Как и ожидалось, Палата общин британского парламента во вторник вечером проголосовала против плана Brexit премьер-министра Терезы Мэй. Это стало историческим поражением действующего правительства: против предложения было подано 432 голоса, за - 202 голоса, отмечает экономист Julius Baer Дэвид... читать дальше
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