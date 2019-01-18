Ожидаем повышения по фондовым индексам - Инвестиционная палата

"Уверенный рост цен на энергоносители и позитив на ведущих мировых фондовых площадках не обойдут стороной российский фондовый рынок в пятницу. Ближайшими целями роста по индексу МосБиржи, на наш взгляд, станут уровни 2461 и 2473 пункта, по индексу РТС за счет возможного укрепления рубля мы ожидаем более умеренного повышения в район 1164 пунктов", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.