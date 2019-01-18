Следующей целью для индекса МосБиржи может стать диапазон 2480-2500 пунктов - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок вчера продемонстрировал позитивную динамику, а индекс МосБиржи в очередной раз приблизился к отметке в 2450 пунктов. Учитывая общее улучшение аппетита к риску, вероятность преодоления данного рубежа возрастает, и при таком сценарии следующей целью для индекса может стать диапазон 2480-2500 пунктов", - считает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.