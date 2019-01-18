Улучшение внешнего фона может способствовать восстановлению спроса и на российском рынке акций - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов акциями возможно повышение. В прессе США появились сообщения о предложении Казначейства снизить пошлины на импорт из Китая - сообщения не были подтверждены Казначейством, но вызвали некоторый оптимизм на рынке акций США, который был поддержан высказыванием главы ФРБ Чикаго Ч. Эванса о готовности не спешить с подъемом процентных ставок. Улучшение внешнего фона может способствовать восстановлению спроса и на российском рынке. С позиций технического анализа, в случае подтверждения пробоя уровня 1150 пунктов по индексу РТС станет возможным заметное повышение. На валютном рынке в начале торгов возможно возобновление движения в направлении отметки 66 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.