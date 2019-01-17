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17 января 2019 года 18:42
Начало года выдалось достаточно успешным для нацвалюты - ИК "Велес Капитал"
После того, как накануне рубль обновил максимум более чем за месяц (66,25 в паре с долларом), в четверг отечественная валюта корректировалась (наряду практически со всеми валютами развивающихся рынков), отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. К концу первого часа торгов рубль опустился в район 66,5 по доллару, однако затем долгое время не уступал данный рубеж. К окончанию рабочего дня отечественная валюта теряла порядка 0,3%, торгуясь в районе 66,6 руб. Впрочем, на общем фоне валют EM ослабление рубля выглядело не столь заметным. В частности, такие валюты, как турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и аргентинский песо теряли на forex порядка 0,7-0,9% к 18:00. "Можно отметить, что после провала рубля во второй половине декабря начало года выдалось достаточно успешным для нацвалюты, - указывает эксперт ИК. - По состоянию на вечер четверга рубль укрепился с начала года на 4,6% к доллару и на 5,2% к евро, а его общая динамика за последний месяц к зарубежным валютам на внутреннем рынке вышла в положительную зону. Удачному началу года рубль обязан прежде всего ценам на нефть. Так, котировки марки Brent с начала 2019 года прибавили уже более 13% в стоимости. В свете данной динамики укрепление рубля выглядит достаточно скромным. Отыграть в полной мере рост нефтяных котировок при относительном затишье на геополитическом фронте в начале года рублю помешала главным образом общая слабая динамика валют на площадках EM". Юрий Кравченко полагает, что даже если пара доллар/рубль на какое-то время останется ниже 66,5 руб., укрепление рубля до 66 остается маловероятным, так как для этого потребуются более существенные внешние драйверы (помимо котировок нефти), способные значительно улучшить настроения инвесторов на развивающихся рынках. В отсутствии таких драйверов возвращение доллара на уровень в 67 руб. в ближайшие дни представляется эксперту весьма вероятным сценарием.
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18 января 2019 года 10:42
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.17 января 2019 года 18:16
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.17 января 2019 года 14:44
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.17 января 2019 года 13:29
Закономерная коррекция на явно перегретых развивающихся рынках способна довольно резко прервать серию побед рубля - FxPro
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.17 января 2019 года 10:04
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.17 января 2019 года 09:43
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.16 января 2019 года 17:45
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