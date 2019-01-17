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17 января 2019 года 17:22
Рынки EM продолжают пользоваться спросом у инвесторов, акции РФ вновь фиксируют приток капитала через ETF - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 16 января 2018 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как следует из материалов "БКС Глобал Маркетс", приток капитала в акции РФ через ETF за отчетный период составил $84 млн. На долю GEM ETF (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) пришлось $63 млн притока, в то время как посредством российских ETF рынок акций РФ получил $21 млн. "Таким образом, совокупный положительный результат с начала года составил $204 млн. Мы позитивно оцениваем такую динамику и не видим признаков перегрева, как в январе 2018 года. В прошлом году притоки были почти в два раза выше - около $410 млн, и их рост был слишком быстрым. Надежды на разрешение торговых разногласий США и Китая, а также явно более мягкий тон ФРС - мощные драйверы для сохранения притоков, поскольку мы видим потенциал роста до нашего целевого уровня по РТС в 1350 пунктов до конца года. Пока мы рекомендуем участвовать в этом мини-ралли", - пишут эксперты. В то же время локальные инвесторы на прошедшей неделе наращивали "шорты", пока институционалы агрессивно покупали: это, как отмечается в обзоре, создает на рынке условия для "шорт-сквиза" (short squeeze - вынужденное закрытие коротких позиций инвесторами в условиях дефицита бумаг на рынке - прим. ИФ). "Средний объем длинных позиций наиболее ликвидных бумаг на "Московской бирже" сократился на 1,2% по итогам недели. Объем коротких позиций возрос на 10%. В свете сохраняющегося оптимизма по отношению к развивающимся рынкам в начале 2019 года такой пессимизм в позициях инвесторов может быть опасен и указывает на риски "шорт-сквиза". Институциональные инвесторы на прошлой неделе оставались активными покупателями: на каждый доллар продаж пришлось $2 покупок", - сообщается в отчете.
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