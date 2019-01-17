Укрепление рубля остается под вопросом - ИК "ФИНАМ"

"Возращение Банка России к покупке валюты и неясная ситуация с перспективами введения новых санкционных ограничений пока не создают фундамента для укрепления российской валюты. И если действия ЦБ можно спрогнозировать, то решения американской администрации предугадываются все хуже и хуже. Поэтому я бы не слишком надеялся на скорое снижение курсовых значений и сосредоточился бы на надежных инструментах фондового рынка, чтобы быть готовым к любым валютным колебаниям", - комментирует ситуацию руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Михаил Аристакесян.