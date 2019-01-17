С открытием торгов в США негативная динамика по российским акциям может немного усилиться - ИК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок пока уверенно держится вблизи достигнутых высот, но наметившееся продажи в акциях компаний-экспортёров могут очень быстро всё испортить. Индекс "Московской биржи" в первой половине дня торговался с потерями порядка 0,15%, удерживаясь в районе 2430 пунктов, при этом валютный РТС терял почти 0,2%, сползая до 1150 пунктов. Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. С открытием торгов в США негативная динамика по российским акциям может немного усилиться. "Шатдаун" в США пока продолжается, но как только Трамп договорится с демократами по бюджету, мы увидим финальный "задёрг" вверх по всем биржевым индексам", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.