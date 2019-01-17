Атон возобновил анализ Polymetal с рейтингом "держать" для его акций

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" возобновила анализ Polymetal (MOEX: POLY), сообщается в обзоре ИК.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "Атона", составляет 9,23 фунта стерлингов за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

В то же время для глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) аналитики подтвердили рекомендацию "покупать", а прогнозная стоимость этих бумаг была повышена до $52 за штуку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цена в фунтах стерлингов) - 9,23 (текущая цена - 8,50), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Полюс - 52,00 (текущая цена 40,6), рекомендация - покупать.