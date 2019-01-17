Котировки палладия игнорируют негатив и ставят новые рекорды - Julius Baer

Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду достигли новой рекордной отметки в 1 360 долл. США за унцию, несмотря на укрепление американской валюты, проблемы в мировой экономике и слабость автомобильного рынка в последние месяцы.

Один из немногих фундаментальных факторов поддержки связан с надеждами на запуск в Китае программы стимулирования автомобильного рынка. Соответствующие новости появились на прошлой неделе, однако подробности и сроки программы до сих пор объявлены не были. По мнению эксперта Julius Baer, важно учитывать, что реализация подобных мер перетянет будущий спрос в настоящий момент и ухудшит долгосрочные прогнозы по сектору. Принимая во внимание сильный рост продаж электромобилей в Китае, продажи обычных машин в ближайшие пять лет будут стагнировать.

"Рынок палладия является довольно маленьким и имеет ограниченную ликвидность, так что поведение инвесторов и производителей металла также может поддержать ралли цен. На этом фоне риски движения котировок смещены вверх, хотя, по нашим оценкам, в средне- и долгосрочной перспективе они не выглядят устойчивыми. Мы отмечаем неблагоприятное соотношение рисков и прибыли в секторе и сохраняем нейтральный взгляд на палладий", - резюмирует Норберт Рюкер.