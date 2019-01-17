Российский рынок акций застыл перед своими максимумами - БКС

Индекс Московской Биржи с начала недели фактически торгуется в нулях. Сдерживающим уровнем выступает исторический максимум, для преодоления которого не хватает поддерживающих факторов, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Сегодня торги открылись достаточно спокойно - индекс МосБиржи начал день вблизи уровня закрытия четверга. Нефть с утра умеренно снижается. Не в пользу "черного золота" сработала публикация данных Управления энергетической информации Минэнерго США: объем добычи вырос до нового рекорда в 11,9 млн баррелей в сутки, прибавив за неделю 200 тыс. На данный момент реакция инвесторов сдержанная, Brent по-прежнему держится выше 60$. Тем не менее, после вчерашнего скачка рубль теряет по отношению к доллару США и евро около 0,15%.

Внешний фон складывается, на взгляд эксперта, смешанный: "Будущее Brexit по-прежнему неясно, возможен как и жесткий выход, так и сверхмягкий сценарий в виде переноса выхода или даже проведения очередного референдума. Судьба переговоров между США и Китаем на тему торговых противостояний остается неопределенной. Развивается история с Huawei - компанию могут обвинить в краже коммерческих секретов на территории США, что является дополнительным негативом для достижения компромисса по торговой сделке. Американский S&P500 вчера закрылся примерно на тех же уровнях, сейчас фьючерс незначительно снижается. В последнем выступлении глава Банка Японии инвесторы увидели намеки на возможное скорое ужесточение ультрамягкой монетарной политики. Шанхайский SSEC торгуется в нулях. Народный банк Китая продолжает вливать ликвидность, добавив вчера рекордные для одних суток $83 млрд. Данная мера удерживает индекс от падения, но на фоне общих рисков не позволяет развить уверенный рост. Как и всю текущую неделю, сегодня российский рынок акций вновь в ожидании внешних сигналов для развития движения наверх. При их отсутствии торги, вероятно, пройдут в смешанной динамике, оставив общее значение индекса МосБиржи вблизи текущих отметок".