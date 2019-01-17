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17 января 2019 года 13:00
Российский рынок акций застыл перед своими максимумами - БКС
Индекс Московской Биржи с начала недели фактически торгуется в нулях. Сдерживающим уровнем выступает исторический максимум, для преодоления которого не хватает поддерживающих факторов, полагает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Сегодня торги открылись достаточно спокойно - индекс МосБиржи начал день вблизи уровня закрытия четверга. Нефть с утра умеренно снижается. Не в пользу "черного золота" сработала публикация данных Управления энергетической информации Минэнерго США: объем добычи вырос до нового рекорда в 11,9 млн баррелей в сутки, прибавив за неделю 200 тыс. На данный момент реакция инвесторов сдержанная, Brent по-прежнему держится выше 60$. Тем не менее, после вчерашнего скачка рубль теряет по отношению к доллару США и евро около 0,15%. Внешний фон складывается, на взгляд эксперта, смешанный: "Будущее Brexit по-прежнему неясно, возможен как и жесткий выход, так и сверхмягкий сценарий в виде переноса выхода или даже проведения очередного референдума. Судьба переговоров между США и Китаем на тему торговых противостояний остается неопределенной. Развивается история с Huawei - компанию могут обвинить в краже коммерческих секретов на территории США, что является дополнительным негативом для достижения компромисса по торговой сделке. Американский S&P500 вчера закрылся примерно на тех же уровнях, сейчас фьючерс незначительно снижается. В последнем выступлении глава Банка Японии инвесторы увидели намеки на возможное скорое ужесточение ультрамягкой монетарной политики. Шанхайский SSEC торгуется в нулях. Народный банк Китая продолжает вливать ликвидность, добавив вчера рекордные для одних суток $83 млрд. Данная мера удерживает индекс от падения, но на фоне общих рисков не позволяет развить уверенный рост. Как и всю текущую неделю, сегодня российский рынок акций вновь в ожидании внешних сигналов для развития движения наверх. При их отсутствии торги, вероятно, пройдут в смешанной динамике, оставив общее значение индекса МосБиржи вблизи текущих отметок".
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17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
.17 января 2019 года 13:55
"С начала года цены на золото продолжают расти, но в более сдержанном и неровном режиме. Ралли замедлилось на фоне ослабления давления на мировых фондовых рынках, а также под влиянием близости к психологической отметке $1300 за унцию. Несмотря на признаки угасания бычьего импульса, драгметалл... читать дальше
.17 января 2019 года 13:29
Закономерная коррекция на явно перегретых развивающихся рынках способна довольно резко прервать серию побед рубля - FxPro
Всю неделю рубль решительно укреплял свои позиции. Хотя, по мнению главного аналитика FxPro Александра Купцикевича, это рвение было, скорее, похоже на стремление догнать уходящий поезд, ведь остальные валюты развивающихся и сырьевых стран еще с последних дней 2018 года переживают настоящее... читать дальше
.17 января 2019 года 11:35
"Нефтяные котировки начинают утро четверга умеренным снижением после вчерашнего роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $60.8/bbl, а цены на WTI снижаются до $51.9/bbl. Давление на рынок нефти продолжают оказывать опасения участников рынка относительно избыточного предложения нефти.... читать дальше
.17 января 2019 года 10:04
"Котировки Brent пытаются продолжить рост на фоне возвращения спроса на рисковые активы на мировых рынках капитала. Однако подъем цен сдерживает еженедельная отраслевая статистика Минэнерго США, которая выглядит негативной. Добыча в стране выросла на 200 тыс. барр./сут. - до 11,9 млн барр./сут.,... читать дальше
.17 января 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.16 января 2019 года 17:45
Как и ожидалось, Палата общин британского парламента во вторник вечером проголосовала против плана Brexit премьер-министра Терезы Мэй. Это стало историческим поражением действующего правительства: против предложения было подано 432 голоса, за - 202 голоса, отмечает экономист Julius Baer Дэвид... читать дальше
.16 января 2019 года 16:48
"Нефть торговалась без существенной волатильности. Ночью API сообщил о незначительном снижении запасов нефти и о существенном росте топливных запасов. Однако рынок в большей степени интересует статистика добычи в США, которая появится позднее вечером. Кроме того, заявления из Китая по поводу... читать дальше
.16 января 2019 года 14:59
Сланцевая революция привела к тектоническим сдвигам в энергетическом секторе, констатирует глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На рынке нефти и газа менее чем за два десятилетия риски нехватки предложения сменились вероятностью перепроизводства сырья. В начале 2017 года... читать дальше
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