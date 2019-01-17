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17 января 2019 года 12:22
Среднесрочным ориентиром на конец февраля является отметка 65.5-66 руб./долл. - "Нордеа Банк"
"По результатам торгов в среду рубль заметно укрепился по отношению к бивалютной корзине. В ходе утренних торгов сегодня пара USD/RUB в моменте торгуется в районе отметки 66.4, EUR/RUB – 75.5. Укрепление российской валюты произошло на фоне успешного аукциона ОФЗ, проведенного вчера Минфином России, в ходе которого российскому ведомству удалось разметить весь предложенный объем государственных бумаг (35.1 млрд руб.), спрос на которые превысил предложение более чем в два раза. На наш взгляд, на фоне благоприятной внешней конъюнктуры Минфин России продолжит выпускать новые ОФЗ в более высоких объемах. Возможен неплохой спрос на бумаги со стороны нерезидентов, что также будет позитивно влиять на рубль. Кроме того, поддержку российской валюте оказывает фактор относительного затишья по рассмотрению новых санкций в отношении России. Стоит также отметить продолжение переговоров между Китаем и США по теме торговых противоречий: стороны стремятся прийти к соглашению до конца февраля, и любые подвижки в договоренностях добавляют оптимизма валютам развивающихся стран и нефтяному рынку, что позитивно отражается на динамике рубля. Таким образом, в паре USD/RUB на горизонте февраля считаем, что вероятность укрепления российской валюты превышает вероятность ослабления. Среднесрочным ориентиром на конец февраля является отметка 65.5-66", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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