Xtellus Capital возобновил анализ VEON после пересмотра с рейтингом "держать" для его ADS

Xtellus Capital, аналитика которого распространяется в России "ВТБ Капиталом", возобновил аналитическое покрытие VEON после пересмотра, сообщается в обзоре компании.

Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) VEON, рассчитанная аналитиками, составляет $2,80 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS VEON, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $3,72 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,54 за штуку.