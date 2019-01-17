Текущие данные по инфляции определённо позитивны для российского долгового рынка - "Открытие Брокер"

"Текущие данные по инфляции определённо позитивны для российского долгового рынка. Рынок ОФЗ пошел в активный рост уже неделю назад, а риторика Банка России стала гораздо мягче. Вполне вероятно, что теперь регулятор может быстрее вернуться к процессу снижения ставок в конце или даже в середине этого года. Вчера Минфин уже успешно разместил сразу три выпуска ОФЗ на 35 млрд рублей. На двух аукционах размещения ОФЗ с постоянным доходом (ПД) по 15 млрд рублей каждый спрос превышал предложение в 2 раза. Спрос на аукционе размещения инфляционных ОФЗ-ИН на 5,1 млрд рублей превысил предложение втрое", - отмечает начальник отдела анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев.