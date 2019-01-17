Сегодня рынок ОФЗ ожидает более спокойная торговая сессия, преимущество будет на стороне продавцов - ИК "Велес Капитал"

"Российский внутренний рынок облигаций вчера находился под влиянием покупателей. Средний спад ставок вдоль кривой доходности находился в пределах 8 бп. Возросший аппетит инвесторов к риску способствовал удачному размещению первого в этом году

выпуска Минфина. Объем размещенных ценных бумаг составлял 35,142 млрд руб. В результате аукционов был размещен весь выпуск, а общий спрос превалировал над предложением в 2,4 раза – 83,4 млрд руб. Уровень активности торгов вчера в два раза превысил

среднедневной показатель за последний месяц. Суммарный оборот за день составил 31,6 млрд руб., что значительно превышает показатели предыдущей торговой сессии. В четверг рынок открылся незначительным падением котировок. Предполагается, что сегодня нас ожидает более спокойная торговая сессия, преимущество будет на стороне продавцов", - указывают эксперты ИК "Велес Капитал".