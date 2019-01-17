.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / При отсутствии серьезных изменений на внешних площадках умеренно-оптимистичная динамика ОФЗ может сохраниться - РФПИ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 января 2019 года 10:41
При отсутствии серьезных изменений на внешних площадках умеренно-оптимистичная динамика ОФЗ может сохраниться - РФПИ
"Рост доходностей US-Treasuries на 2-3 б.п. в рамках усиления спроса глобальных инвесторов на рисковые активы позволил доходностям Евробондов РФ опуститься на 1-4 б.п. В ОФЗ также преобладал оптимизм, учитывая снижение кривой на 2-5 б.п. Крайне успешными оказались и аукционы Минфина: ведомство реализовало бумаг на все 35.1 млрд руб. Высокий спрос объясняется позитивным внешним фоном и потребностью локальных участников в бумагах после уверенного спроса на них со стороны иностранцев с начала этого года. При отсутствии серьезных изменений на внешних площадках умеренно-оптимистичная динамика может сохраниться, но чрезмерного оптимизма ждать также вряд ли стоит, пока не прояснится ситуация с пиком инфляции и реакции на нее со стороны ЦБ", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.
.
17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
.17 января 2019 года 13:55
"С начала года цены на золото продолжают расти, но в более сдержанном и неровном режиме. Ралли замедлилось на фоне ослабления давления на мировых фондовых рынках, а также под влиянием близости к психологической отметке $1300 за унцию. Несмотря на признаки угасания бычьего импульса, драгметалл... читать дальше
.17 января 2019 года 13:29
Закономерная коррекция на явно перегретых развивающихся рынках способна довольно резко прервать серию побед рубля - FxPro
Всю неделю рубль решительно укреплял свои позиции. Хотя, по мнению главного аналитика FxPro Александра Купцикевича, это рвение было, скорее, похоже на стремление догнать уходящий поезд, ведь остальные валюты развивающихся и сырьевых стран еще с последних дней 2018 года переживают настоящее... читать дальше
.17 января 2019 года 11:35
"Нефтяные котировки начинают утро четверга умеренным снижением после вчерашнего роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $60.8/bbl, а цены на WTI снижаются до $51.9/bbl. Давление на рынок нефти продолжают оказывать опасения участников рынка относительно избыточного предложения нефти.... читать дальше
.17 января 2019 года 10:04
"Котировки Brent пытаются продолжить рост на фоне возвращения спроса на рисковые активы на мировых рынках капитала. Однако подъем цен сдерживает еженедельная отраслевая статистика Минэнерго США, которая выглядит негативной. Добыча в стране выросла на 200 тыс. барр./сут. - до 11,9 млн барр./сут.,... читать дальше
.17 января 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.16 января 2019 года 17:45
Как и ожидалось, Палата общин британского парламента во вторник вечером проголосовала против плана Brexit премьер-министра Терезы Мэй. Это стало историческим поражением действующего правительства: против предложения было подано 432 голоса, за - 202 голоса, отмечает экономист Julius Baer Дэвид... читать дальше
.16 января 2019 года 16:48
"Нефть торговалась без существенной волатильности. Ночью API сообщил о незначительном снижении запасов нефти и о существенном росте топливных запасов. Однако рынок в большей степени интересует статистика добычи в США, которая появится позднее вечером. Кроме того, заявления из Китая по поводу... читать дальше
.16 января 2019 года 14:59
Сланцевая революция привела к тектоническим сдвигам в энергетическом секторе, констатирует глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На рынке нефти и газа менее чем за два десятилетия риски нехватки предложения сменились вероятностью перепроизводства сырья. В начале 2017 года... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.