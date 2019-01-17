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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Формально рынку ОФЗ еще есть куда расти - Росбанк
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17 января 2019 года 10:15

Формально рынку ОФЗ еще есть куда расти - Росбанк

"Успех первичных аукционов ОФЗ вчера вряд ли кого удивил, учитывая крепость сегмента российских государственных облигаций в начале года. Интересно разве что заметить, что за один вчерашний день Министерство разместило новые бумаги в большем объеме (35,1 млрд руб.), чем за последние 3 аукционные дня 2018 года вместе взятые (24,3 млрд руб.) Формально рынку еще есть куда расти. К слову, сейчас кривая ОФЗ находится все еще на 40-70 бп по доходности выше, чем в конце июля 2018 года. Это весьма важный "водораздел", после которого произошло изменение санкционной риторики (внесение значимых законопроектов в Конгресс США в начале августа), а также разворот политики Банка России (первое за годы повышение ключевой ставки в сентябре). С другой стороны, и санкционные риски, и риски дальнейшего ужесточения ДКП вряд ли кто-то готов списывать со счетов. Так что полностью отыграть обозначенный задел инвесторы вряд ли отважатся. При этом, с точки зрения новостного потока, ралли вполне может продолжиться в ближайшую неделю-две. На мировых рынках тема мягкости ФРС США остается доминантной. К слову, экономисты Societe Generale передвинули ожидания первого повышения ставки Fed Funds в текущем году с марта на июнь. В России инфляция берет медленный разгон после бурного завершения 2018 года, а рублевая ликвидность начинает период улучшения как следствие возобновления операций ЦБ РФ на валютном рынке. Налоговые выплаты должны оказать поддержку курсу рубля во второй половине месяца, что может выступить дополнительным элементом общего позитивного фона", - комментируют ситуацию в Росбанке.

Опубликовано: /Акционерный коммерческий банк "Росбанк"/
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