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17 января 2019 года 10:15
Формально рынку ОФЗ еще есть куда расти - Росбанк
"Успех первичных аукционов ОФЗ вчера вряд ли кого удивил, учитывая крепость сегмента российских государственных облигаций в начале года. Интересно разве что заметить, что за один вчерашний день Министерство разместило новые бумаги в большем объеме (35,1 млрд руб.), чем за последние 3 аукционные дня 2018 года вместе взятые (24,3 млрд руб.) Формально рынку еще есть куда расти. К слову, сейчас кривая ОФЗ находится все еще на 40-70 бп по доходности выше, чем в конце июля 2018 года. Это весьма важный "водораздел", после которого произошло изменение санкционной риторики (внесение значимых законопроектов в Конгресс США в начале августа), а также разворот политики Банка России (первое за годы повышение ключевой ставки в сентябре). С другой стороны, и санкционные риски, и риски дальнейшего ужесточения ДКП вряд ли кто-то готов списывать со счетов. Так что полностью отыграть обозначенный задел инвесторы вряд ли отважатся. При этом, с точки зрения новостного потока, ралли вполне может продолжиться в ближайшую неделю-две. На мировых рынках тема мягкости ФРС США остается доминантной. К слову, экономисты Societe Generale передвинули ожидания первого повышения ставки Fed Funds в текущем году с марта на июнь. В России инфляция берет медленный разгон после бурного завершения 2018 года, а рублевая ликвидность начинает период улучшения как следствие возобновления операций ЦБ РФ на валютном рынке. Налоговые выплаты должны оказать поддержку курсу рубля во второй половине месяца, что может выступить дополнительным элементом общего позитивного фона", - комментируют ситуацию в Росбанке.
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17 января 2019 года 14:44
События в Британии поглотили внимание участников рынка, однако за пределами Соединенного Королевства с начала недели был обнародован целый ряд позитивных новостей, которым удалось поддержать восстановление рынка до максимумов последних недель, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.... читать дальше
.17 января 2019 года 14:20
Рынок палладия живет своей жизнью и, как кажется, не реагирует на многочисленные негативные факторы, которые в последние дни оказывают давление на различные металлы, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Котировки палладия продолжают устойчивый рост и в среду... читать дальше
.17 января 2019 года 13:55
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.17 января 2019 года 13:29
Закономерная коррекция на явно перегретых развивающихся рынках способна довольно резко прервать серию побед рубля - FxPro
Всю неделю рубль решительно укреплял свои позиции. Хотя, по мнению главного аналитика FxPro Александра Купцикевича, это рвение было, скорее, похоже на стремление догнать уходящий поезд, ведь остальные валюты развивающихся и сырьевых стран еще с последних дней 2018 года переживают настоящее... читать дальше
.17 января 2019 года 11:35
"Нефтяные котировки начинают утро четверга умеренным снижением после вчерашнего роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $60.8/bbl, а цены на WTI снижаются до $51.9/bbl. Давление на рынок нефти продолжают оказывать опасения участников рынка относительно избыточного предложения нефти.... читать дальше
.17 января 2019 года 10:04
"Котировки Brent пытаются продолжить рост на фоне возвращения спроса на рисковые активы на мировых рынках капитала. Однако подъем цен сдерживает еженедельная отраслевая статистика Минэнерго США, которая выглядит негативной. Добыча в стране выросла на 200 тыс. барр./сут. - до 11,9 млн барр./сут.,... читать дальше
.17 января 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.16 января 2019 года 17:45
Как и ожидалось, Палата общин британского парламента во вторник вечером проголосовала против плана Brexit премьер-министра Терезы Мэй. Это стало историческим поражением действующего правительства: против предложения было подано 432 голоса, за - 202 голоса, отмечает экономист Julius Baer Дэвид... читать дальше
.16 января 2019 года 16:48
"Нефть торговалась без существенной волатильности. Ночью API сообщил о незначительном снижении запасов нефти и о существенном росте топливных запасов. Однако рынок в большей степени интересует статистика добычи в США, которая появится позднее вечером. Кроме того, заявления из Китая по поводу... читать дальше
.16 января 2019 года 14:59
Сланцевая революция привела к тектоническим сдвигам в энергетическом секторе, констатирует глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На рынке нефти и газа менее чем за два десятилетия риски нехватки предложения сменились вероятностью перепроизводства сырья. В начале 2017 года... читать дальше
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