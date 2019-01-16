Начало торгов на валютном рынке выдалось весьма успешным для рубля, а к окончанию рабочего дня нацвалюта увеличила преимущество - ИК "Велес Капитал"

"Начало торгов на валютном рынке для рубля выдалось весьма успешным. На открытии отечественной валюте удалось удержать позиции ниже 67 в паре с долларом, а уже к концу первой половины дня рубль продвинулся в район 66,65, обновив максимум с начала года. В последующие часы пара консолидировалась в узком диапазоне 66,65-66,80 руб., однако ближе к окончанию рабочего дня рубль вновь перешел в наступление и после 18:00 доллар оказался вблизи 66,4 руб. Не слишком уверенно американская валюта чувствовала себя и на внешних рынках. К окончанию рабочего дня индекс USD находился в символическом минусе, несмотря на то, что доллар прибавлял почти 0,2% в паре с евро. Давление в индексе оказывали канадский доллар и британский фунт, которого пока не слишком смущают внутренние политические потрясения, связанные с выходом Великобритании из ЕС. Впрочем, основную поддержку отечественной валюте с самого утра оказывали котировки нефти, которые к середине дня поднялись выше отметки в 61 долл. Впоследствии цены скорректировались, однако к моменту выхода официальных данных по запасам и добыче в США вновь были близки к дневным максимумам", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко