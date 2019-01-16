Российский рынок продолжает консолидироваться под важным сопротивлением - уровнем 2450 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок сделал еще один шаг вниз. При этом инвесторы вновь проигнорировали позитивный внешний фон. Так, покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась в район 60,8 доллара за баррель. Дополнительную поддержку быкам оказала динамика внешних фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,6% и 0,5% соответственно. Несмотря на это к 18.00 индекс МосБиржи отступил на 0,2%, до 2435 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги EN+ и РуссНефти, потерявшие более 3%. Лучше рынка торговались Россети и Аэрофлот, рост которых составил 5% и 1,9%. Отметим, что российский рынок продолжает консолидироваться под важным сопротивлением - уровнем 2450 пунктов. Его пробой станет техническим сигналом к усилению покупок в российских бумагах и откроет индексу МосБиржи дорогу к историческим максимумам, а также подтвердит пробой нисходящего коррекционного тренда, берущего начало от максимумов прошлого года", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

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