Raiffeisenbank поднял рейтинг ADR МТС до "покупать", но снизил оценку на 13%

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Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,4 до $9 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

"Снижение прогнозной стоимости ADR МТС связано в первую очередь с включением в модель оценки компании резерва под антикоррупционное расследование в Узбекистане в размере 55,8 млрд рублей. При этом мы полагаем, что возможная выплата этой суммы не скажется на способности МТС выплачивать дивиденды, поскольку долговая нагрузка остается самой низкой в секторе, а на балансе МТС достаточно наличности для оплаты такой суммы. Кроме того, мы видим возможность повышения дивиденда на акцию в новой редакции дивидендной политики при условии погашения казначейских акций", - пишет в обзоре С.Либин.

Как отмечает эксперт, сейчас дивидендная доходность по бумагам МТС превышает 10%, и текущий уровень котировок, по мнению аналитика, выглядит привлекательным для открытия позиций.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR МТС, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $10,54 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,86 за штуку.