Raiffeisenbank поднял рейтинг ADR МТС до "покупать", но снизил оценку на 13%

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с $10,4 до $9 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".