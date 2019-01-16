Нефтяной рынок в большей степени интересует статистика добычи в США - "Открытие Брокер"

"Нефть торговалась без существенной волатильности. Ночью API сообщил о незначительном снижении запасов нефти и о существенном росте топливных запасов. Однако рынок в большей степени интересует статистика добычи в США, которая появится позднее вечером. Кроме того, заявления из Китая по поводу налоговых стимулов для бизнеса можно трактовать не только в позитивном ключе, но и как признак существенных проблем в экономике КНР. Падение продаж автомобилей в Европе четвёртый месяц подряд также свидетельствует об ухудшении экономической ситуации", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.