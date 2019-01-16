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16 января 2019 года 15:50
Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит - ИК "ФИНАМ"
"Российский фондовый рынок "дрейфует" вблизи вчерашнего закрытия. Индекс "Московской биржи" теряет 0.2% и торгуется вблизи отметки 2435 пунктов, а валютный индекс РТС показывает нулевое изменение и торгуется вблизи отметки 1145 пунктов. Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. Дальнейшая динамика рынков акций будет зависеть вновь от исходов голосования в парламенте Великобритании. Также инвесторы будут резко реагировать на выходящие в США квартальные отчёты компаний", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник
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16 января 2019 года 17:45
Как и ожидалось, Палата общин британского парламента во вторник вечером проголосовала против плана Brexit премьер-министра Терезы Мэй. Это стало историческим поражением действующего правительства: против предложения было подано 432 голоса, за - 202 голоса, отмечает экономист Julius Baer Дэвид... читать дальше
.16 января 2019 года 16:48
"Нефть торговалась без существенной волатильности. Ночью API сообщил о незначительном снижении запасов нефти и о существенном росте топливных запасов. Однако рынок в большей степени интересует статистика добычи в США, которая появится позднее вечером. Кроме того, заявления из Китая по поводу... читать дальше
.16 января 2019 года 14:59
Сланцевая революция привела к тектоническим сдвигам в энергетическом секторе, констатирует глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. На рынке нефти и газа менее чем за два десятилетия риски нехватки предложения сменились вероятностью перепроизводства сырья. В начале 2017 года... читать дальше
.16 января 2019 года 14:30
"С начала торговой пятидневки евро уже растерял почти все заработанное на прошлой неделе, - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - При этом EUR/USD пока остается в диапазоне, ограниченном уровнями 1.15-1.13, и тестирует отметку 1.14. В... читать дальше
.16 января 2019 года 13:37
Британской валюте предстоит пережить еще много всплесков волатильности, и дальнейший тренд еще до конца не определен - FxPro
"Рынки расценивают вчерашнее поражение Мэй как рост шансов на повторный референдум. Это стало бы хорошей новостью для фунта: новостью, способной отправить стерлинг к продолжительному ралли, в надежде, что теперь будет больше сторонников сохранения статус-кво. Такой сценарий не заложен в... читать дальше
.16 января 2019 года 11:58
Фактор рекордно высокой добычи нефти в США не позволит ценам на нефть продемонстрировать существенный рост выше $60/bbl (Brent) - "Нордеа Банк"
" Цены на нефть в ходе утренних торгов незначительно растут, следуя вчерашнему тренду. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $60.7/bbl, WTI - $52.1/bbl. Накануне вечером был опубликован отчёт Минэнерго США, в котором прогноз по добыче американской нефти в 2019 году был сохранен на уровне... читать дальше
.16 января 2019 года 10:52
"Во вторник ситуация на рынке евробондов не претерпела серьезных изменений – консолидация рынка на достигнутых уровнях продолжается; доходности большинства 10-летних "бенчмарков" изменились в пределе 1-2 б.п. В частности, доходность 10-леток России снизилась на 2 б.п. – до 4,76% годовых, Мексики –... читать дальше
.16 января 2019 года 10:12
"Котировки Brent продолжили восстановление и преодолели уровень 60 долл./барр. на фоне улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. В США индекс S&P поднялся выше отметки 2600 пунктов, что воодушевило трейдеров, которые приступили к покупкам нефтяных фьючерсов. Вместе с тем ежемесячный отчет... читать дальше
.16 января 2019 года 09:45
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник ростом. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду. Цены на нефть в среду стабильны. читать дальше
.16 января 2019 года 09:32
"Нефть марки Brent прибавила более 2%. Согласно оценке EIA, добыча США в 2019 году составит 12,1 млн баррелей в сутки, что совпадает с прежними прогнозами, но значительно превышает уровни 2018 и 2017 гг., при этом послабления для покупателей иранской нефти после мая продлены, вероятно, не будут,... читать дальше
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