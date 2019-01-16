Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит - ИК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок "дрейфует" вблизи вчерашнего закрытия. Индекс "Московской биржи" теряет 0.2% и торгуется вблизи отметки 2435 пунктов, а валютный индекс РТС показывает нулевое изменение и торгуется вблизи отметки 1145 пунктов. Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. Дальнейшая динамика рынков акций будет зависеть вновь от исходов голосования в парламенте Великобритании. Также инвесторы будут резко реагировать на выходящие в США квартальные отчёты компаний", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник