Драги готовит "мягкую" почву для заседания ЕЦБ - eToro

"С начала торговой пятидневки евро уже растерял почти все заработанное на прошлой неделе, - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - При этом EUR/USD пока остается в диапазоне, ограниченном уровнями 1.15-1.13, и тестирует отметку 1.14. В краткосрочной перспективе преобладают понижательные риски, но угрозы существенного прорыва в том или ином направлении на данный момент нет. В рамках вчерашнего выступления глава ЕЦБ Драги проявил осторожный и более "голубиный" настрой. В свете признаков замедления роста региональной экономики это никого не удивило, но на единую валюту все же надавило. К слову, опубликованный во вторник отчет показал, что по итогам прошлого года экономика Германии выросла минимальными за пять лет темпами, едва избежав технической рецессии. Все это указывает на отсутствие необходимости торопиться с повышением ставок ЕЦБ. Более того, требует сохранения стимулов, в том числе на фоне ослабления инфляционного давления в Еврозоне из-за недавнего обвала нефтяных цен".

Таким образом, перед заседанием европейского Центробанка, которое состоится на следующей неделе, формируется не самая благоприятная картина для единой валюты, полагает эксперт. Ограничить потенциальное давление на основную валютную пару в этом контексте способны разве что новые "голубиные" сигналы от Федрезерва, который ставит ужесточение политики на паузу.

"Так, после консолидации на предстоящей неделе котировки пары могут вырваться из диапазона, а масштабы движения будут зависеть от того, насколько мягким окажется сопроводительное заявление ЕЦБ. Также игроки будут следить за свежими экономическими релизами из Европы и США на предмет новых признаков угасания темпов роста", - прогнозирует Михаил Мащенко.