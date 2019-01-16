Британской валюте предстоит пережить еще много всплесков волатильности, и дальнейший тренд еще до конца не определен - FxPro

"Рынки расценивают вчерашнее поражение Мэй как рост шансов на повторный референдум. Это стало бы хорошей новостью для фунта: новостью, способной отправить стерлинг к продолжительному ралли, в надежде, что теперь будет больше сторонников сохранения статус-кво. Такой сценарий не заложен в котировки, а потому сохраняется возможность дальнейшего ралли в область, существенно выше 1.30 с потенциалом подъема к 1.42. С другой стороны, нельзя забывать, что также выросли шансы неорганизованного выхода Британии из ЕС. Так как обсуждение не проходит гладко и финальное решение постоянно откладывается, бизнес Великобритании все больше опасается именно такого исхода. Данное событие вполне может отправить фунт далеко ниже предшествующих минимумов, то есть отбросить его не только под отметку 1.25, но и под 1.20. На данный момент с уверенностью можно говорить лишь о том, что британской валюте предстоит пережить еще много всплесков волатильности, и дальнейший тренд еще до конца не определен. Текущие осторожные покупки фунта не должны вводить в заблуждение, так как это только небольшая передышка перед почти неизбежной серьезной встряской", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.