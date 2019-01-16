Не ожидаем существенных движений на рынке евробондов - Промсвязьбанк

"Во вторник ситуация на рынке евробондов не претерпела серьезных изменений – консолидация рынка на достигнутых уровнях продолжается; доходности большинства 10-летних "бенчмарков" изменились в пределе 1-2 б.п. В частности, доходность 10-леток России снизилась на 2 б.п. – до 4,76% годовых, Мексики – на 1 б.п. (4,39%), ЮАР – также на 1 б.п. (5,47%)% доходности еврооблигаций Бразилии и Индонезии не изменилась. Доходность UST’10 продолжает консолидироваться вблизи отметки 2,7% годовых, что также не задает четкого тренда для рынков ЕМ. Не ожидаем существенных движений на рынке евробондов, которые консолидируются вслед за базовой кривой UST", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.