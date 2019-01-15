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15 января 2019 года 17:08
В перспективе до конца недели мы ожидаем движение нефтяных цен в диапазоне 58,8-62,5 - БКС
Цены нефтяного рынка в начале недели фиксируются вблизи 60$ - постепенное восстановление ценовой конъюнктуры, на взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, продолжается. В понедельник котировки Brent снижались ниже уровня в 59$, но, по нашим оценкам, данное движение носило дискретный характер и вряд ли являлось предпосылкой для возвращения коррекции на нефтяной рынок. Основным фактором, определяющим движение нефтяного рынка, остается действие сделки ОПЕК+. По доступным на данный момент данным, пока что только Саудовская Аравия приступила к реализации сокращения нефтедобычи в ускоренном темпе, в то время как РФ, в лице второго локомотива сделки, сократила добычу лишь на 30 тыс.барр./сутки. Вероятно, некоторая неравномерность в темпах выполнения квот по сокращению добычи может нервировать инвесторов. "Однако заметим, что достаточно медленное сокращение добычи нефти в РФ может быть продиктовано повышенной сложностью данного процесса ввиду различных технических и природных факторов, - указывает Антон Покатович. - Также мы наблюдаем схожесть текущего процесса сокращения добычи сырья с динамикой выполнения квот в 2017 году - Саудовская Аравия демонстрировала наиболее ускоренные темпы выполнения условий пакта. В результате на данный момент мы не видим существенных предпосылок для формирования недоверия к странам-участникам ОПЕК+ в их стремлении сбалансировать рынок. Исходя из актуального новостного фона, в ОПЕК+ снова и снова возвращаются к рассмотрению вопроса бессрочного действия пакта сокращения нефтедобычи. Полагаем, что при достаточном наполнении рынка вербальными интервенциями такого характера экспортёрам в очередной раз удастся сформировать дополнительную поддержку для восстановления ценовой конъюнктуры нефти". На взгляд эксперта "БКС Премьер", сделка ОПЕК+ уже в 2019 году с достаточно высокой вероятностью в 30-40% может принять форму бессрочного пакта: "Также в ближайшей перспективе нефтяной рынок продолжит оставаться подверженным изменению риск-аппетита инвесторов, который, в свою очередь, будет изменяться в зависимости от процесса переговоров США и Китая. Последние заявления Трампа в очередной раз указывают на то, что переговоры проходят по большей мере в позитивном русле, что, на наш взгляд, может способствовать покупке риска и нефтяного актива в частности. В перспективе до конца недели мы ожидаем движение нефтяных цен в диапазоне 58,8-62,5".
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