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15 января 2019 года 16:39
На валютном рынке без особых потрясений - "Открытие Брокер"
"К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4020 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,82%, недельная - до 7,90%, а месячная осталась на уровне 8,23%. С 15 января ЦБ РФ проводит активную закупку валюты на свободном рынке в рамках бюджетного правила. Однако данное влияние на рубль компенсируется близостью налогового периода. Кроме того, на глобальном рынке наблюдается незначительное укрепление сырьевых валют против доллара США. Замедление китайской и европейской экономик неизбежно скажется и на темпах роста в США, что способно вынудить ФРС смягчить денежную политику или даже начать количественное стимулирование. Впрочем, до этого ещё далеко. Премьер-министр РФ Д. Медведев выступал на пленарном заседании Гайдаровского форума, где отметил роль США в ускорении глобальной дедолларизации. В самом деле, до последнего времени Европу особо не беспокоил тот факт, что она расплачивается за энергоносители долларами США, но в последние месяцы дискуссии на эту тему приобрели постоянный характер. Важно также отметить заявление заместителя министра финансов С. Сторчака о том, что Минфин не будет пытаться реализовывать план заимствований за счёт премий, так как не видит рисков, связанных с его невыполнением. ЦБ РФ во вторник разместил купонные облигации 16-го выпуска на 68,838 млрд рублей при предложении 75 млрд рублей. Спрос совпал с реализуемым объёмом, а средневзвешенная доходность составила 8,21%", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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15 января 2019 года 17:08
Цены нефтяного рынка в начале недели фиксируются вблизи 60$ - постепенное восстановление ценовой конъюнктуры, на взгляд главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, продолжается. В понедельник котировки Brent снижались ниже уровня в 59$, но, по нашим оценкам, данное движение носило... читать дальше
.15 января 2019 года 14:55
Согласно опубликованной в понедельник статистике, китайский экспорт и импорт сократились в декабре в годовом выражении на 4,4% и 7,6% соответственно, что стало худшей динамикой за последние два года, констатирует главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. Эти результаты стали шоком для рынков,... читать дальше
.15 января 2019 года 14:30
"Ухудшение погоды в большей части Соединенных Штатов в прошедшие выходные привело к скачку цен на природный газ. На фоне ожиданий роста спроса на сырье в Северной Америке котировки прибавили более 10%. Зимний период, как правило, сопровождается резкими колебаниями цен. Объем запасов топлива,... читать дальше
.15 января 2019 года 12:20
"Нефтяные котировки демонстрируют укрепление в утренние часы вторника, Brent в моменте достигает $59.8/bbl, WTI - $51.2/bbl. В понедельник цены на нефть закрылись в минусе на фоне снижения аппетита игроков к рисковым активам после публикации данных по торговому балансу Китая. Не добавила позитива... читать дальше
.15 января 2019 года 10:37
"В понедельник сегмент суверенных евробондов ЕМ продолжил консолидацию - доходность 10-леток России выросла на 1 б.п. – до 4,78% годовых, Мексики – снизились на 5 б.п. (4,4%), ЮАР – прибавили 4 б.п. (5,48%). Доходность UST’10 осталась без изменений на отметке 2,7% годовых. Вышедшая вчера... читать дальше
.15 января 2019 года 10:29
"Голосование по брекзиту сегодня в центре внимания европейских рынков. Плохие статданные по китайской торговле, показавшие падение объемов и импорта и экспорта, а также спекуляции СМИ о том, что КНР намерена понизить целевые параметры экономического роста на 2019 г. до 6–6,5%,оказали вчера... читать дальше
.15 января 2019 года 09:56
"Цены на нефть восстанавливаются после снижения накануне, которое было вызвано опасениями замедления экономики Китая. Восходящий тренд на рынке нефти пока приостановился, поскольку отсутствует уверенный спрос на рисковые активы на мировых рынках капитала. Полагаем, что котировки Brent в... читать дальше
.15 января 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы упали по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут во вторник. Цены на нефть во вторник возобновили повышение. читать дальше
.14 января 2019 года 17:54
По рыночным прогнозам, рост прибыли американских компаний в IV квартале 2018 года замедлился до 11% с 26% в III квартале. Консенсус-прогноз ухудшился на 3,1% с конца прошлого сентября, что соответствует историческим данным (в среднем за последние 10 лет в последние три месяца перед публикацией... читать дальше
.14 января 2019 года 17:25
Сектор сырьевых товаров будет оставаться стабильным несмотря на сильный старт в начале года - Julius Baer
Рынок сырьевых товаров продемонстрировал позитивную динамику в первые недели 2019 года при поддержке растущих аппетитов к риску на финансовых площадках, отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Повышение цен на нефть позволило индексу сырьевых товаров от Bloomberg... читать дальше
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