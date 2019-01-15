Рынок акций может закрыть день в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций имеет достаточно поводов для закрытия дня в "минусе". Китайские стимулы вселяют надежды, но Европа всё ещё остаётся главным торговым партнёром. Поэтому замедление темпов роста экономики Германии оказалось более весомым аргументом для участников торгов. Кроме того, на вечернем отрезке торгов может повыситься волатильность на фоне голосования в Палате общин британского парламента по вопросу одобрения условий выхода из Евросоюза", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.