IT-компании сохранят позиции на фондовых рынках в 2019 году - ИК "ФИНАМ"

"Технологические компании, являясь традиционными локомотивами фондовых рынков, и в 2019 году смогут обеспечить привлекательную потенциальную доходность для инвесторов. Российский сегмент IT-рынка продемонстрирует рост в первую очередь благодаря внедрению цифровых технологий на государственном уровне и развитию сетевых торговых площадок", - прокомментировал прогноз руководитель отдела информации и анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Михаил Аристакесян.