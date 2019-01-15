Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично, но всё может измениться за считанные дни - ИК "ФИНАМ"

"Кардинальных изменений на фондовых рынках Европы и России до конца основной сессии ожидать не стоит. Дальнейшая динамика рынков акций будет зависеть от исходов голосования в парламенте Великобритании. Техническая картина по российским индексам пока выглядит оптимистично, но всё может измениться за считанные дни. Сейчас рублёвый индекс "Московской биржи" сформировал "тройную вершину", и, если в ближайшие дни он не сможет обновить максимум, это не очень хороший знак. Уже не первую неделю мы наблюдаем новый торговый диапазон с границами 2300-2450 пунктов, и шансы на выход из него вверх пока сохраняются", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.