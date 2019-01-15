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15 января 2019 года 14:55
Динамика внешней торговли Китая ухудшается, но вероятность рецессии остается низкой - Julius Baer
Согласно опубликованной в понедельник статистике, китайский экспорт и импорт сократились в декабре в годовом выражении на 4,4% и 7,6% соответственно, что стало худшей динамикой за последние два года, констатирует главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. Эти результаты стали шоком для рынков, которые ожидали рост обоих показателей и теперь обсуждают вероятность начала рецессии в КНР. "По нашим оценкам, китайская экономика пока далека от кризиса, однако заметное циклическое замедление роста является реальностью и, скорее всего, заставит Пекин объявить о новых мерах поддержки деловой активности, указывает эксперт Julius Baer. - Данные по внешней торговле подтверждают, что экономика в последний месяц 2018 года замедлилась сильнее ожиданий, особенно во внутреннем секторе. Кроме того, они выглядят особенно обескураживающими на фоне того, что в последние месяцы власти уже объявили о ряде мер по стимулированию роста, включая увеличение инфраструктурных расходов и снижение налогов, а также пятое за год сокращение нормы обязательных резервов для банков для активизации кредитования. Правительство Китая, скорее всего, продолжит реализацию мер поддержки экономики, но уже в более скромном объеме, чем ранее, поскольку огромный внутренний долг остается проблемой для властей и требует особого внимания. Учитывая нисходящую фазу делового цикла, Народный банк Китая (ЦБ страны) будет снижать курс юаня к доллару США ниже уровня 7,0". Тем временем, торговый профицит Китая с Соединенными Штатами продемонстрировал сильный рост (+17,2% год к году) и по итогам года достиг рекордных 323,3 млрд долл. США. Это, по мнению эксперта, стало следствием наращивания закупок китайских товаров американскими импортерами после решения Белого дома о повышении импортных пошлин. Давление на Пекин в период перемирия в торговых спорах, которое должно продлиться до 1 марта, возрастает, и китайским властям нужно предложить конструктивное решение, чтобы избежать дальнейшей эскалации в отношениях с США.
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