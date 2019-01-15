До 6 февраля покупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила будут составлять 15,6 млрд рублей в день, что не может не отразиться на курсе рубля - eToro

" Новую неделю российская валюта начала с роста, несмотря на снижение котировок нефти и в целом негативное отношение к риску, - комментирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - Но во вторник рубль все же вынужден отступать, правда, в сдержанном режиме, теряя 0,2% против доллара и евро. Доллар/рубль не смогла вчера удержаться над уровнем 67 руб., но возобновила тестирование ключевой отметки в ходе торгов вторника. Сегодня Банк России возобновил покупку валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, которое было приостановлено в августе. До 6 февраля покупки будут составлять 15,6 млрд рублей в день, что не может не отразиться на курсе национальной валюты".

Но насколько сильным может оказаться это давление? Возможно, мы не увидим существенной просадки "деревянного" за счет ряда факторов, предположил эксперт eToro. Во-первых, возобновление интервенций было анонсировано заранее, и рынок успел подготовиться к этому сценарию. Во-вторых, настроения на рынке нефти с начала года начали улучшаться - цены прилично восстановились и могут продолжить откат от минимумов, если из США в ближайшее время не последует агрессивных сигналов о росте активности сланцевых производителей. В-третьих, сегодня, 15 января, стартовал налоговый период, который частично нейтрализует эффект от интервенций в ближайшие две недели. И наконец, доллар на международной арене по-прежнему чувствует себя неважно.

"Таким образом, на наш взгляд, в этот раз влияние покупок валюты для Минфина будет носить ограниченный характер, если, конечно, не обострится ситуация на санкционном фронте или мировые рынки снова не ударятся в массовое бегство от рисков", - резюмирует Михаил Мащенко.