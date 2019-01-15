Начало налогового периода может частично сгладить эффект от выхода ЦБ на валютный рынок - Банк "Санкт-Петербург"

"На этой неделе с уплаты страховых взносов (15 января) в РФ начинается налоговый период. По нашим оценкам, страховые взносы в январе составят 400 млрд рублей. НДС, НДПИ, акцизы уплачиваются 25 января, налог на прибыль – 28 января, в совокупности налоговые платежи в этом месяце составят около 1,5 трлн руб. Это может частично сгладить эффект от выхода ЦБ на валютный рынок", - полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".