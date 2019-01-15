Краткосрочным ориентиром по Brent выступят отметки $58-61/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки демонстрируют укрепление в утренние часы вторника, Brent в моменте достигает $59.8/bbl, WTI - $51.2/bbl. В понедельник цены на нефть закрылись в минусе на фоне снижения аппетита игроков к рисковым активам после публикации данных по торговому балансу Китая. Не добавила позитива на рынок и информация о том, что саудовская сторона недовольна темпами сокращения добычи нефти Россией. Напомним, что в рамках сделки ОПЕК+ Россия должна снизить добычу нефти на 228 tbd, в то время как по данным Минэнерго РФ сокращение добычи в начале января составило 30 tbd, а к концу месяца достигнет только 50 tbd. В результате на рынке сохраняется неопределённость относительно того, смогут ли страны-производители нефти успешно выступить балансирующим фактором в отношение предложения сырья. Сегодня цены на нефть получают поддержку на фоне ожидания данных по коммерческим запасам нефти в США, которые, по мнению аналитиков, на прошлой неделе сократились в шестой раз за семь последних недель. Кроме того, сегодня вечером ожидается выход ежемесячного отчета по рынку нефти от Минэнерго США, который, как мы считаем, лишь нейтрально повлияет на нефтяные котировки. Краткосрочным ориентиром на Brent по-прежнему выступят отметки $58-61/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".