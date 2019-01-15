Рубль не спешит отдавать важные уровни - FxPro

Пара EUR/RUB четыре торговые сессии подряд топталась вокруг 77.00: каждый раз слабый старт дня неизменно оборачивался укреплением российской валюты после окончания основной сессии на МосБирже, отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его мнению, объяснение, что в это время также росла и общая тяга в сторону рисков, не выдерживает никакой критики. Вчера, к примеру, американские рынки снижались, однако рубль сохранил свою модель поведения, закрыв торги понедельника по 76.90 за евро.

Осторожную тягу к росту демонстрирует пара USD/RUB. За понедельник она выросла на 20 копеек, закрыв день по 67.08. При этом на графике сформирована тенденция более высоких внутридневных минимумов, что является признаком тренда на рост.

"Вторник обещает стать эмоционально насыщенным днем, - полагает А. Купцикевич. - Банк России вернется к покупкам валюты в рамках исполнения бюджетного правила Минфина, а также ожидается выступление Драги в Европарламенте и важное голосование по принятию плана Brexit в Британской Палате Общин. Возвращение на рынок Банка России с покупками не должно оказать значимого давления на рубль. Риски для национальной валюты, скорее, представляет реакция инвесторов: они могут импульсивно надавить на рубль в первой половине сессии, однако вряд ли эта реакция будет продолжительной".

По мнению аналитика FxPro, выступление главы ЕЦБ особенно важно в контексте оценок экономического состояния Еврозоны и настроя Центробанка на сворачивание стимулов на фоне сокращения темпов роста. Все это непросто будет объяснить законодателям.

Еще сложней обстоит дело с реакцией рынков на голосование по Brexit. Мало кто сомневается, что правительство Мэй не получит одобрения на текущий план. Интрига состоит лишь в том, насколько громким будет поражение. "Стоит отметить, что и перед референдумом 2016 года наблюдатели не видели особой интриги, но серьезно ошиблись, что вызвано крайне резкую реакцию рынка. Сейчас также нельзя полностью отметать взрыва волатильности в конце дня по результатам голосования и дальнейших комментариев", - указывает эксперт.