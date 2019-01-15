Голосование по брекзиту сегодня в центре внимания европейских рынков. - Уралсиб

"Голосование по брекзиту сегодня в центре внимания европейских рынков. Плохие статданные по китайской торговле, показавшие падение объемов и импорта и экспорта, а также спекуляции СМИ о том, что КНР намерена понизить целевые параметры экономического роста на 2019 г. до 6–6,5%,оказали вчера негативное влияние на мировые рынки, поскольку инвесторы опасаются замедления роста мировой экономики. Цены на нефть большую часть дня падали. Европейские рынки вчера ожидаемо отступали. Помимо китайской статистики, на них отрицательно сказывается запланированное на сегодня голосование по брекзиту в британском парламенте. Поскольку неодобрение договора с ЕС приведет к проблемам для европейских рынков, инвесторы занимают выжидательную позицию. Кроме того, согласно опубликованным вчера агентством Bloomberg результатам опроса 43 экономистов, оценка роста европейской экономики в 2019 г. снизилась с 1,7% до 1,5%, а в 2020 г.– с 1,6% до 1,5%. Индекс Euro Stoxx 50 упал на 0,5%. Американский рынок провел день в красной зоне, S&P 500 отступил также на 0,5%. Тем не менее сегодня азиатские рынки идут вверх, фьючерс на S&P 500 торгуется в плюсе, а нефть дорожает после вчерашнего вечернего падения", - указывает аналитик Уралсиба Константин Чернышев.